Kayseri'de Kavga Davasında Şarkıcı Metin Işık ve Oğlunun Ceza Kararı İstinaftan Bozuldu

KAYSERİ'de 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin görülen davada tutuklu sanık Mustafa Işık'a 42,5 yıl ve babası şarkıcı Metin Işık'a 4 yıl hapis ile annesi Gülbahar Işık'a verilen beraat kararı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.

Olay, 15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklandı, Gülbahar Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık, Eylül 2022'de tahliye edildi. Olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet, 'Silahla yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Işık hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KANEPEYE SAKLAMIŞ

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeğiyle kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalarla yere düştüğü görüldü. Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerinin çıktığı anlar yer aldı.

TÜFEĞİ KONTROL EDİP, OĞLUNA VERMİŞ

Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusuna girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkarıp bir süre bakıp tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkartarak eline aldığı, kontrol edip bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 3 Nisan'da görülen davada, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık'ı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl, 1 kişiye karşı 'Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama' suçundan 9 yıl, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 6 yıl, 2 kişiye yönelik aynı suçtan 5'er yıldan 10 yıl, 3 kişiye yönelik ise 'Yaralama' suçundan 1,5'ar yıldan 4,5 yıl, 1 kişiye yönelik eyleminden dolayı da 1 yıl hapis olmak üzere toplam 42,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olmaları nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık'ı 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Mağdur taraf avukatları Umut Taşdemir ve Ramazan Taş karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, sanık şarkıcı Metin Işık hakkında güvenlik kamerası görüntülerinde görülen bir kadının kimliğinin tespit edilip, tanık olarak dinlenmesine, taraflar arasındaki daha önceki kavga olaylarının hukuki durumları araştırılıp hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmadan hüküm verilmesi nedeniyle kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. İstinaf, yerel mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılmasını ve kamera görüntülerinde şarkıcı Işık'ın tüfeği uzattığında namlunun mağdurlar tarafından görülüp görülmediğinin de tespit edilmesini de istedi. Bozma kararının ardından şarkıcı Metin Işık ile eşi ve oğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.