Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 118 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 118 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal hizmetler ve fen işleri ile park ve bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda tekrar ulaşıma açıldı. Çalışmalar, 421 personel ve 156 araçla devam ediyor.

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 118 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire başkanlıklarının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi ve kırsalda 421 personel ve 156 aracın yer aldığı çalışmalarda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 63, Bünyan'da 12, Sarız'da 10, Felahiye'de 8, Tomarza'da 7, Develi'de 4, Yahyalı'da 4, Sarıoğlan'da 4, Özvatan'da 3, Akkışla'da 2 ve Yeşilhisar'da 1 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ayrıca, Sarız'da 26, Pınarbaşı'nda 15 ve Yahyalı'da 5 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
