Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı
Güncelleme:
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Soğuk hava, önce sağanağa sonra kar yağışına dönüşerek kent merkezinde de etkisini gösterdi. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağışı etkili olurken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

