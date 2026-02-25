Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağışı etkili olurken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı