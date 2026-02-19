Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin estetiğini, yaya güvenliğini, huzurunu ve sağlığını tehdit edenlere karşı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezindeki dükkanların ve vatandaşların yoğun olduğu ticari işletmeleri denetleyen ekipler, yayaların güvenli ve düzenli yürüyebilmesi için de kaldırım işgali denetimi yaptı.

Denetim sırasında masa, sandalye, duba, reklam panosu ve tezgah gibi yaya yolu ile kaldırımlarda ulaşımı engelleyen unsurlara müdahale eden ekipler, esnafa uyarılarda bulundu.