Haberler

Kayseri'de zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya güvenliğini tehdit eden kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin kaldırım işgali yapan unsurlarına müdahalelerde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin estetiğini, yaya güvenliğini, huzurunu ve sağlığını tehdit edenlere karşı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezindeki dükkanların ve vatandaşların yoğun olduğu ticari işletmeleri denetleyen ekipler, yayaların güvenli ve düzenli yürüyebilmesi için de kaldırım işgali denetimi yaptı.

Denetim sırasında masa, sandalye, duba, reklam panosu ve tezgah gibi yaya yolu ile kaldırımlarda ulaşımı engelleyen unsurlara müdahale eden ekipler, esnafa uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA " / " + Hakan Can Şahin -
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi