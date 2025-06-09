Kayseri'de Jandarma'dan Kurban Bayramı Üzerine Sürücülere Çikolata İkramı
Kayseri'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücü ve yolculara uyarıda bulunarak çikolata ikram etti. Denetimlere Tümgeneral Murat Bulut ve Tuğgeneral Hakan Dedebağı katılarak sürücülerle sohbet etti.
Kayseri'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücü ve yolculara uyarıda bulunup çikolata ikram etti.
Güney Çevreyolu'nda gerçekleştirilen denetimlere, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı katıldı.
Bulut ve Dedebağı, sürücülerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.
Denetimde, vatandaşlara çikolata ikram edilerek çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunulan vatandaşlara, emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel