Kayseri'de işçi servis minibüsü, TIR'a çarptı: 11 yaralı

KAYSERİ'de işçileri taşıyan servis minibüsünün TIR'a çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8'inci Cadde'de meydana geldi. Orhan A. idaresindeki 38 P 0097 plakalı işçileri taşıyan minibüs, kar yağışının etkili olduğu bölgede Doğan Ö. hakimiyetindeki 23 HU 061 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.