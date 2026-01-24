Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ilk yardım eğitiminde, acil durum müdahaleleri hakkında teorik ve pratik bilgiler sundu. Katılımcılara sertifika verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi persoline ilk yardım eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu ve Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda yapıldı.

Eğitimde, kırık çıkıklar, zorlanma ve burkulmalar, su ve boğazda katı cisim kaynaklı boğulma riskine nasıl müdahale edileceğinin yanı sıra ilk yardım kuralları ve uygulaması teorik ve pratik olarak anlatıldı.

Eğitimlere katılan personele, ilk yardım sertifikaları da verildi.

