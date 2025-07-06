Kayseri'de İki Dağcı Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

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Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı iniş sırasında mahsur kaldı. Yaralanan dağcı, ekipler tarafından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişe geçen iki dağcıdan A.K, ayağının burkulması sonucu yaralandı.

Arkadaşı ayağından yaralanan E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü ekipleri, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından dağcılara ulaştı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, yaralı dağcıyı sedyenin bulunduğu bölgeye kadar sırtında taşıdı.

Bulundukları yerden indirilen dağcılardan A.K. tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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