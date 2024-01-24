Kayseri'de Husumetli Esnaf Komşusunu Tabancayla Yaraladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, –KAYSERİ'de Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'yü bacağından tabancayla yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6018'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre esnaf Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'nün demir atölyesine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Y.K., yanında getirdiği tabancayla O.Ö.'yü bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.Ö., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götülürken, şüpheli gözaltına alındı.