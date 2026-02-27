Tünel inşaatında işçinin öldüğü davanın dosyası uzman heyete gönderilecek

KAYSERİ'de hızlı tren inşaatında tünelde kaya düşmesi sonucu işçi Hanifi Doğan'ın ölümü, Muhammed Kaya Ateş'in ise yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aralarında firma yetkilisi, tünel şefi ve vardiya mühendisinin de olduğu 3 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Sanıklar, olayda suçlarının olmadıklarını söyleyip beraatlerini isterken, mahkeme heyeti ise dosyanın iş güvenliği raporu aldırılması için alanında uzman 3 kişilik heyete gönderilmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 10 Mart'ta saat 14.00 sıralarında, Yerköy- Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren inşaatının Kocasinan ilçesi Karakimse Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kaçış tünelinde işçiler Hanifi Doğan ve Muhammed Kaya Ateş'in üzerine kaya parçaları düştü. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hanifi Doğan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Ateş ise ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hanifi Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; aralarında firma yetkilisi, tünel şefi ve vardiya mühendisinin olduğu 3 şüpheli hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yeterli seviyede vermediği ve verilmediği gerekçesiyle işveren sıfatı ile sanık Ç.M. asli, tünel şefi A.D. ve vardiya mühendisi H.A.'nın ise tali kusurlu bulunduğu belirtildi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında; tutuksuz sanıklar Ç.M., H.A., ve A.D. ile ölen Doğan'ın şikayetçi oğlu E.D. ile avukatları hazır bulundu. İşveren vekili olduğunu söyleyen sanık Ç.M., "Olaydan sonradan haberim oldu. Üzücü bir olay ama benim direkt müdahale edebileceğim bir durum yok. Bu proje uluslararası krediyle devam eden bir proje. Benim altımda görev yapan birimler var. 140 kilometrelik bir proje. Bu projenin hiçbir kısmında benim işçiye müdahilim yok. Suçum olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Olaydan üzüntü duyduğunu belirten H.A., "4 farklı noktada tünellere bakıyordum. Olay üzücü bir olaydır. Olay sırasında orada değildim. Suçum olduğunu düşünmüyorum. İş güvenliği anlamında gerekli tedbirler alınmıştı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanıklardan A.D. ise "Suçum olmadığını düşünüyorum. Haberi alır almaz olay yerine geldim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

ERTELENDİ

Hanifi Doğan'ın şikayetçi oğlu E.D. ise "Ben yaklaşık 5 yıldır cezaevindeyim. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istemiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile dosyanın iş güvenliği raporu aldırılması için alanında uzman 3 kişilik heyete gönderilmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı