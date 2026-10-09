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Kayseri'de Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılında Cazın Kartalları sahne aldı

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Kayseri'de Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılında Cazın Kartalları sahne aldı
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Kayseri'de 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılı için Kadir Has Kongre Merkezi'nde konser verildi. 1926'da Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan müdürlüğün etkinliğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası sahne aldı.

Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle 1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan ve bir asırlık köklü geçmişiyle Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün kuruluşunun 100'üncü yılı kutlandı.

Kutlamalarda, 1961 yılında sanat yolculuğuna başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası sahne aldı.

Repertuvarında caz, latin, pop ve Türk halk müziği yer alan orkestrayı, şef Hava Bando Üsteğmen Berkay Fidanboy yönetti.

Konserde sahne alan solistler Hava Bando Astsubay Kıdemli Çavuş Hilmi Arpaguş, Hava Bando Astsubay Üstçavuş Furkan Kıvılcım ve Merve Karaca'nın seslendirdiği parçalarla katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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