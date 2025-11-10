Haberler

Kayseri'de Hatalı Park Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaya yollarına hatalı park eden araçları denetleyerek, sürücüleri uyardı ve araçların kaldırılmasını sağladı. Zabıtalar, uygulamanın mesai mefhumu gözetmeksizin devam edeceğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya yollarına hatalı park yapan araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kaldırımlar yayaların, yollar araçların" mottosuyla yapılan uygulamada, Sivas Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi araçların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hatalı park yapan araçlar denetlendi.

Denetimlerde, yaya yollarını ve kaldırımları işgal eden araç sürücüleri uyarıldı, araçların bulundukları yerden kaldırılması sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Denetim hakkında bilgiler aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Şu anda yaya yolu ve engelli geçişlerine engel olan araçları anons ederek, araçları kaldırttık. Bu konuda ısrarcı olan sürücülere 5326 Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi gereği ve Belediye Kuralları Yönetmeliği'nin 6/D fıkrası gereğince işlem yapmaktayız. Vatandaşlarımızdan tek bir şikayet gelmeyinceye kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.