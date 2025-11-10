Kayseri'de Hatalı Park Denetimi Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya yollarına hatalı park yapan araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kaldırımlar yayaların, yollar araçların" mottosuyla yapılan uygulamada, Sivas Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi araçların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hatalı park yapan araçlar denetlendi.

Denetimlerde, yaya yollarını ve kaldırımları işgal eden araç sürücüleri uyarıldı, araçların bulundukları yerden kaldırılması sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Denetim hakkında bilgiler aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Şu anda yaya yolu ve engelli geçişlerine engel olan araçları anons ederek, araçları kaldırttık. Bu konuda ısrarcı olan sürücülere 5326 Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi gereği ve Belediye Kuralları Yönetmeliği'nin 6/D fıkrası gereğince işlem yapmaktayız. Vatandaşlarımızdan tek bir şikayet gelmeyinceye kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."