Kayseri'de halı sahada fenalaşan sağlık çalışanı Doğan hayatını kaybetti

Kayseri'de halı sahada fenalaşan sağlık çalışanı Doğan hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı Mehmet Ali Doğan (28), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan'ın yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAYSERİ'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı Mehmet Ali Doğan (28), hayatını kaybetti. Doğan'ın yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde Anjiyo biriminde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, halı saha maçı yaparken fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık görevlileri sevk edildi. Doğan, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğan'ın fenalaştığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Ali Doğan'ın halı saha maçı sırasında yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koşması yer aldı.