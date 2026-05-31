Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışması başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla kaldırım, sert zemin ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaldırım ve sert zeminlerde oluşan yabancı otlara karşı herbisit ilaçları, ağaç ve süs bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılara karşı ise insektisit ve fungusit uygulamaları yapılıyor.

Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak ve kimyasal maddelerle temas riskini ortadan kaldırmak amacıyla özel planlama yapan ekiplerin çalışması 23.00-07.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Yeşil alanların korunması ve şehir estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar belirlenen program dahilinde devam edecek.