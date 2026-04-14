Kayseri'de 43 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında toplam 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K., emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 43 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yı (30) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin