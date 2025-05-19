Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından arıyordu.
Kayseri'de hakkında 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "parada sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel