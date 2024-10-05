Kayseri'de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi
Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, Emirgan Parkı'nda toplanarak İsrail aleyhine sloganlar atıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve hayatını kaybedenler için dualar etti.
Kayseri'de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki için yürüyüş gerçekleştirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Emirgan Parkı'nda bir araya geldi.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.