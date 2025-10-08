Kayseri'de Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki okullarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' gerçekleştirilerek, Filistin halkının insani dramı ve barışın önemi vurgulandı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen yazı doğrultusunda, ilçedeki okullarda öğrencilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Palas İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler, çeşitli gösteriler sundu.
Filistin halkının yaşadığı insani dram ve barışın öneminin vurgulandığı etkinlikte, okul bahçesinde barışın simgesi olarak güvercin uçuruldu.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel