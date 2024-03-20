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Kayseri'de FETÖ Üyesi İhraç Pilot Üsteğmen Yakalandı

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Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ihraç pilot üsteğmenin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Pilot Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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