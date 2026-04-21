Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (50) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin