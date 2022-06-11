Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu - Haberler

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Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu

Kayseri'de son günlerde etkili olan yağışların ardından bir evin bahçesinde meydana gelen çöküntüde insan kemiklerine rastlandı.

Kayseri'de son günlerde etkili olan yağışların ardından bir evin bahçesinde meydana gelen çöküntüde insan kemiklerine rastlandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erçağ Sokak'taki müstakil bir evin bahçesinde çöküntü oluştu.

Çöken yerde insan kemikleri gören ev sahibi, polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince incelenen kemiklerden örnek alındı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri Güncel Haberler

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