Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu - Haberler

Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de son günlerde etkili olan yağışların ardından bir evin bahçesinde meydana gelen çöküntüde insan kemiklerine rastlandı.
Kayseri'de son günlerde etkili olan yağışların ardından bir evin bahçesinde meydana gelen çöküntüde insan kemiklerine rastlandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erçağ Sokak'taki müstakil bir evin bahçesinde çöküntü oluştu.
Çöken yerde insan kemikleri gören ev sahibi, polise bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince incelenen kemiklerden örnek alındı.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel