Kayseri'de eski belediye meclis üyesi adayına saldırı davasında karar yok

Kayseri'de eski CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U., müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile partililer katıldı.

Sanık E.U. savunmasında, uzun süredir cezaevinde bulunduğunu ve pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık M.U. da ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Bahadır'ın avukatı Emre Ayan, toplumun birliği ve huzurundan yana olduklarını, siyaseti barış içinde yapmak istediklerini ifade etti.

Ayan, adaletin tecelli edeceğine inancının tam olduğunu belirterek, sanıkların en ağır cezayı alacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Davanın iddianemesinde sanıklar hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA