Kayseri'de eşini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de eşi Gamze Serçel'i tabancayla öldüren Hacı Ali Serçel, jandarma tarafından Yozgat'ta yakalandı. Olay sonrası kaçan Serçel, Sorgun ilçesindeki bir adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ali Serçel ile eşi Gamze Serçel arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hacı Ali Serçel, eşine tabancayla ateş etti. Şüpheli evden kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Serçel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze Serçel'in cenazesi otopsi işlemlerinin toprağa verildi.

YOZGAT'TA YAKALANDI

Jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde, olayın ardından kaçan Hacı Ali Serçel'in Yozgat'ın Sorgun ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Serçel yakalandı. Gözaltına alınan Hacı Ali Serçel'in işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı

"Öldü" sanılıyordu, dev teklifle ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü