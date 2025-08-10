Kayseri'de Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Kayseri'de Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir adam, tartışma sonucu eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayda, kadın hayatını kaybederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Onur K, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Onur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
