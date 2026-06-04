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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 123 zanlı yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 144 ekip ve 496 personelin katılımıyla 72 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 123 kişi gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve hacizli araçlar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri, eş zamanlı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde 144 ekip ve 496 personelin katımıyla 72 noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 5 bin 256 kişi ile 2 bin 38 aracın sorgusu yapıldı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde" ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı hakkında adli işlem yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 123 kişi gözaltına alındı.

Yoklama kaçağı 14 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 ruhsatsız tüfek ve 6 yakalamalı hacizli otomobil ele geçirildi.

Ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 kişiye işlem yapıldı, 7 yabancı uyruklu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 35 araç trafikten menedildi, 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 34 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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