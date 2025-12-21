Haberler

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu sergileniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi için özel bir gondol sergiliyor. 'Benimle çıkar mısın?' sloganıyla kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen gondol, yerli ve yabancı turistlere Erciyes'i tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıca sosyal medyada gondolu paylaşan ilk 10 kişiye sürpriz hediyeler verileceği duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu kentin farklı noktalarında sergileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Erciyes'i yerli ve yabancı turistlere anlatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Erciyes AŞ tarafından yapılan, üzerinde "Benimle çıkar mısın?" yazılı gondol şehir merkezindeki farklı noktalarda sergileniyor.

Kış turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan gondolu sosyal medyasından paylaşan ilk 10 kişiye de sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
title