Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu sergileniyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi için özel bir gondol sergiliyor. 'Benimle çıkar mısın?' sloganıyla kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen gondol, yerli ve yabancı turistlere Erciyes'i tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıca sosyal medyada gondolu paylaşan ilk 10 kişiye sürpriz hediyeler verileceği duyuruldu.
Kış turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan gondolu sosyal medyasından paylaşan ilk 10 kişiye de sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel