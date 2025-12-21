Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu sergileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi için "Benimle çıkar mısın?" gondolu kentin farklı noktalarında sergileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Erciyes'i yerli ve yabancı turistlere anlatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Erciyes AŞ tarafından yapılan, üzerinde "Benimle çıkar mısın?" yazılı gondol şehir merkezindeki farklı noktalarda sergileniyor.

Kış turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan gondolu sosyal medyasından paylaşan ilk 10 kişiye de sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.