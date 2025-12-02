Haberler

Kayseri'de Engellilere Yönelik Hizmetler Arttırılıyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylere sağlanan hizmetleri açıkladı. Engelli bireyler için içme suyunda indirim, ücretsiz toplu ulaşım, özel yaşam merkezleri ve farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler hakkında bilgiler verdi.

KASKİ tarafından engelli bireylerin evlerine sağlanan içme suyunda yüzde 50 indirim uyguladıklarını anımsatan Büyükkılıç, bu hizmetten 15 bin 847 vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Engelli vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmeti de sunduklarını belirten Büyükkılıç, yol kenarı ve katlı otoparklardan faydalanan özel gereksinimli vatandaşların araç sayısının 4 bin 341 olduğunu, öte yandan toplu ulaşımdan 2025 yılında 31 bin 681 özel gereksinimli vatandaşın toplam 6 milyon 36 bin 488 kez faydalandığını aktardı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli vatandaşlara özel hizmetler sunduklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Alanında uzman özel eğitimciler, fizyoterapistler, psikologlar, dil ve konuşma terapisti, atölye eğitmenleri ile büyük bir aileye sahip olan merkezimizde yılda 45 bin seans verilmektedir. Bireysel ve grup eğitim sınıfları, fizik-tedavi odaları, müzik, İngilizce, spor ve mutfak atölyeleri, yüzme ve hidroterapi havuzları, fitness salonu, duyu bütünleme salonu, karanlık oda, aile ve bireysel görüşme odaları, oyun terapisi, uygulama evleri, konferans salonu, bireysel eğitim planlama odaları, kafeterya, hobi bahçesi ve sera gibi bölümleri bulunan bu müstesna merkezimiz yine müstesna bireylere özveri ile hizmet vermekte, onları hayata kaynaştırmaktadır."

Özel bireyler için bunlara ek olarak pek çok etkinlik ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirdiklerine değinen Büyükkılıç, kentte empati parkurları kurulduğunu, özel gereksinimli insanların günlük ve sosyal yaşam becerileri ile ilgili deneyim sahibi olmalarını sağladıklarını, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin de hem özel gereksinimli çocuklara ücretsiz hizmet sunduğunu hem de velilere yönelik eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
