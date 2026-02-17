Ocaktaki düdüklü tencere patladı; mutfak kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de bir evde düdüklü tencerenin patlaması sonucu mutfak kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Hatice S. olaydan yara almadan kurtuldu.
KAYSERİ'de ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 14 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında yaşayan Hatice S., evdeki çiçekleri suladığı sırada yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı