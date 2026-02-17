Haberler

Ocaktaki düdüklü tencere patladı; mutfak kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Kayseri'de bir evde düdüklü tencerenin patlaması sonucu mutfak kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Hatice S. olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 14 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında yaşayan Hatice S., evdeki çiçekleri suladığı sırada yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu mutfak kullanılamaz hale gelirken, Hatice S., olaydan yara almadan kurtuldu.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

