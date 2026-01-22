Kedilere mama siparişi vermek için yardım istedi, 182 bin TL dolandırıldı

KAYSERİ'de bir kişi, kedilere mama siparişi vermek için yardım istediği M.S.S. (19) tarafından, kartının benzeri bir kartla değiştirilip bilgilerinin öğrenilmesiyle 182 bin 750 TL dolandırıldı.

Kentte yaşayan bir kişi, kedilere mama siparişi vermek amacıyla M.S.S.'den yardım istedi. Kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık şifresini M.S.S. ile paylaşan vatandaş, bir süre sonra hesabından yardım istediği kişinin hesabına 182 bin 750 lira gönderildiğini fark edip, polise başvurdu. Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu M.S.S.'nin, benzeri kartla değiştirdiği vatandaşın kartını çeşitli zamanlarda kullandığı belirlendi. M.S.S., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan M.S.S.'nin bir sarraftan, vatandaşın kartını kullanarak altın aldığı görüntülere yansıdı.