Kayseri'de otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Enver Gökçe'nin kullandığı 22 KB 007 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınlarında devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Jinda Gökçe'nin (11) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Enver Gökçe ile Dilek ve Arjin Gökçe, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA