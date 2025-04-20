Kayseri'de Develi İlçesine 12 Milyon Lira Atık Su Yatırımı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce, Develi ilçesine 12 milyon 58 bin lira maliyetle atık su yatırımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ tarafından Zile Mahallesi'nde yeni nesil malzemeler kullanılarak kanalizasyon hatları, foseptik yapısı, doğal arıtma tesisi ve deşarj hattı yapımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçelerde içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksatmadan yürütüldüğünü belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Proje dahilinde mevcut durumda yerleşim alanının büyümesi nedeniyle yerleşim yeri içerisinde kalan şu anki kullanım şartlarına karşılık veremeyen yerleşim alanında, kullanım yoluna taşmakta olan foseptik yapısı bypass edilerek, atık suların tamamı yapılan yeni hat ile yerleşim alanı dışına çıkarıldı. Böylelikle vatandaşlarımızın rahatsızlığının giderilmesi ve ayrıca yapılan doğal arıtma tesisi ile birlikte atık suyun çevreye ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlandı. İhtiyaç önceliğine göre tüm ilçelerimizde altyapı ile ilgili çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz."