Kayseri'de akredite olan arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen törende arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı. Vali Gökmen Çiçek, depremdeki dayanışmayı vurguladı.

Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılı dolayısıyla düzenlenen törende akredite olan arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı.

Depremde önce Elbistan'da daha sonra da Adıyaman'da görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, depremin şiddeti ve yıkımın büyüklüğü karşısında ilk gün herkesin çaresizliğe düştüğünü, her yerde acı, gözyaşı ve zamanla yarışın hakim olduğunu anlattı.

Depremde nasıl millet olunacağının tüm dünyaya gösterildiğini vurgulayan Çiçek, "Biz farklı bir milletiz. Milletin kenetlenmesi, birliği, beraberliği, devletimizin bütün imkanları seferber etmesiyle dünyada hiçbir ülkenin başa çıkamayacağı bir felaketi geride bıraktık." diye konuştu.

Çiçek, arama kurtarma ekiplerinin uykusuzluğa, soğuk havaya rağmen enkaz başında fedakarca çalıştığını, Kayseri halkının da depremden etkilenen her şehre yetişmeye çalıştığını anımsattı.

Kayseri'nin tüm kurumlarıyla, belediyeleriyle beraber depremde sahada olduğunu hatırlatan Çiçek, "Kayseri'ye sevdalanmıştım ama depremde kara sevdalı oldum çünkü şehrimiz her yere koştu." dedi.

Çiçek, kentteki arama kurtarma ekiplerinin adını tek tek sayarken, ekipler de "burada" diyerek cevap verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise bugün armaları takılacak iki ekiple akredite arama ekibi sayısının 7 olacağını, yıl sonuna kadar akredite ekip sayısını 11'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç, kentte AFAD gönüllü sayısının 25 bin 240'a, destek AFAD gönüllüsünün ise 964'e ulaştığını belirtti.

Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Topal ise Kayseri halkının deprem döneminde büyük bir vefa, sorumluluk ve duyarlılık gösterdiğini, bunun Kahramanmaraşlılarca her zaman hatırlanacağını dile getirdi.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Ayrıca halk ozanları, deprem için yazdıkları ağıtları seslendirdi.

Törenin sonunda akredite olan çok sayıda arama kurtarma ekibine armaları protokol üyelerince takıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500

