Haberler

Kayseri'de Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi. Öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ve yangın müdahale yöntemleri öğretildi.

Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, olası depremlerde neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirildi.

Senaryo gereği daha sonra okulda deprem alarmı verildi.

Öğrenciler "çök–kapan–tutun" uygulamasını gerçekleştirdikten sonra binayı tahliye etti.

Ayrıca, öğrencilere itfaiye tarafından yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

Tatbikata, UMKE, itfaiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
İranlı milisler NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu

İran NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu
ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı

Olay fotoğraf! Ortaya çıkan gerçek Trump'ı küplere bindirmiş
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı