Kayseri'de Dağda Kaybolan Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan ve 4 gündür haber alınamayan M.D. kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, 4 günlük çalışmanın ardından M.D.'nin cansız bedenine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, evinden 22 Eylül Pazartesi dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan M.D'den haber alamayan ailesi, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, İHH ve Yahyalı Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron da kullanılan aramaların 4. gününde M.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

M.D.'nin kayalıklardan düşerek öldüğü öğrenildi.

Cenazenin çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
