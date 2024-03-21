Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de cezaevi ring aracı devrildi: 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu askeri personelin de aralarında bulunduğu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinden Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki kapalı ceza infaz kurumuna mahkum taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 PB 262 resmi plakalı minibüs, İncesu ilçesi girişinde yol kenarına devrildi.

Kazada minibüsteki mahkumlar yara almazken askeri ve ceza infaz kurumunun 4 personeli yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Trafik Kaza Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title