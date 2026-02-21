Haberler

Kayseri'de çevreye duyarlı vatandaşlara fidan dağıtıldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevreye duyarlı vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal deney, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde uygulandı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu iki farklı noktaya bilinçli olarak bırakılan çöpler, vatandaşların çevreye karşı duyarlılığını ölçmek amacıyla gözlemlendi.

Özellikle İl Halk Kütüphanesi önündeki bank üzerine ve yürüyüş yolu kenarına bırakılan atıkları fark eden vatandaşlar, yerden topladıkları çöpleri kovalara attı.

Duyarlı davranışlarıyla fark oluşturan vatandaşlar, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı tarafından fidanla ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
