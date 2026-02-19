Ramazan'ın İlk Teravihinde Camiye Torpil Atan 15 Yaşındaki Genç Yakalandı

KAYSERİ'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Cami'nde dün akşam saatlerinde Ramazan ayının ilk teravihinde M.T., camiye torpil attı. Olayın sanal medyada paylaşılması üzerine Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T., polis tarafından yakalandı. Suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı