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Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eş Bıçakladı: Ağır Yaralı

Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eş Bıçakladı: Ağır Yaralı
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Yaşadığı Konya'dan bir süre önce Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan bir arkadaşının yanına gelen Şeyda B, evin önünde, kendisini takip ettiği öne sürülen boşanma aşamasındaki eşi S.B. (32) ile karşılaştı.

Marketten geldiği öğrenilen kadın, çıkan tartışmada kocası tarafından bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin ve ev arkadaşının yardımına koştuğu Şeyda B, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

S.B. ise olay yerinin yakınında bulunan Kocasinan Kaymakamlığı polis noktasındaki görevlilere teslim oldu.

Kaynak: AA
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