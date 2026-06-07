Haberler

Kayseri'de su kanalına düşen çocuk yaralandı

Kayseri'de su kanalına düşen çocuk yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bisiklet sürerken dengesini kaybedip 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen 10 yaşındaki Y.A., AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAYSERİ'de bisiklet sürerken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düşüp yaralanan Y.A. (10), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Su kanalının yakınında bisiklet süren Y.A., dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, su kanalına inerek yaralanan Y.A.'yı sedyeye aldı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kanala indirilen merdivenle yukarı çıkarılan Y.A., daha sonra ambulansa taşındı. Y.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oylar sayılıyor, işte ilk sonuçlar

Kazanan neredeyse belli gibi! İşte anlık sonuçlar
Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum

Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

5 yıllık takip dev vurgunu ortaya çıkardı: Rakam öyle böyle değil
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçakladı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı

İstanbul'dan sonra şimdi de o ilimiz! Bir saldırı daha
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular