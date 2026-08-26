Kayseri'de Şüpheli Ölüm: 38 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 38 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden R.G'yi (38) evde hareketsiz bulan annesi ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde R.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan R.G'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA