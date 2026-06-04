Haberler

Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Emirhan Ç. ile ilgili davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların hallerinin devamına ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü. ile maktul Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık baba A.Ü. ise duruşmaya gelmedi.

Emirhan Ç'nin müşteki annesi ve babası, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatları da HTS kayıtları ve olay günü görüntülerinin dosyaya girdiğini ve suçun sabit olduğunu ileri sürerek, tutuksuz sanık A.Ü'nün de tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tutukluluğunun kaldırılmasını ve Ulusal Kriminal Büro'dan gelecek raporun beklenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halleri ve baba A.Ü. hakkında uygulanan yurt dışı yasağı adli kontrol şartının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. (20) hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. (20) ile M.A.Ü. (17) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi

Kuzeni öldürülen Engin'in ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu