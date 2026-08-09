Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, biber gazı sıkılan yabancı uyruklu N.M. ile S.M. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan S.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA