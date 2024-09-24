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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada M.Ç. yaralandı. Olay, Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı ve polis, kaçan Z.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak'ta, M.Ç ile Z.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan M.Ç. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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