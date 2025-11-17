Kayseri'de Bıçaklama Olayında Sanıklara Müebbet İstemi

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Çakır'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada savcı, tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş (20) ile kardeşi M.A. Ü.'nün (17) 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatının savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

Olay, 18 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Emirhan Çakır bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen Metin Ünlügüneş ile kardeşi M.A.Ü.'yü gözaltına aldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey-kardeş tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 2 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMA

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş ve kardeşi M.A.Ü. ile ölen Emirhan Çakır'ın şikayetçi annesi H.Ç., babası H.Ç., ağabeyi B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Babasının olayla alakası olmadığını savunan tutuklu sanık Metin Ünlügüneş, "Babam olaya sonradan geldi. Elinde tüfek olup olmadığını bilmiyorum. Olaydan sonra ailemin yanına gitmedim. Polise teslim olmaya gittim. Babaannemin gecekondu evindeydim. Binaya 5 kişinin girdiğini gördüm. Ama, olay anında kimse yoktu aşağıda ya da yukarıda kim vardı bilmiyorum. Emirhan'ın resmini kimin çektiğini bilmiyorum" diye konuştu.

EMİRHAN'IN ANNESİ: OĞLUMUN HAKKINI BUNLARDAN SORUN

Emirhan Çakır'ın annesi H.Ç. ise "Oğlumun hakkını bunlardan sorun. Başka bir şey demiyorum" dedi. Baba H.Ç. ile ağabey B.Ç. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak her iki sanığın da 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmalarını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş ile kardeşi M.A.Ü.'nün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatının savunma yapmak için süre istemesi üzerine karar vermek üzere duruşmayı erteledi.