Kayseri'de Biber Gazlı Gasp ve Bıçaklı Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

KAYSERİ'de biber gazı ve bıçak kullanarak cep telefonu gasp edip, bıçakla S.M.'yi öldüren ve N.M.'yi yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. E.T. (18) ile B.K. (18), o sırada yolda yürüyen S.M. ve N.M.'ye biber gazı ve bıçakla saldırarak cep telefonu gasp edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'Yağma' ve 'Kasten öldürme' olayı ile ilgili kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.T. ve B.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı