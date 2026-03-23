Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda 381 bin 21 kişi tramvaydan ücretsiz faydalandı

Güncelleme:
Ramazan Bayramı süresince Kayseri'de 381 bin 21 vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz tramvay hizmetinden faydalandı. Belediye Başkanı Büyükkılıç, uygulamanın vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda 3 gün vatandaşlar tramvaydan ücretsiz faydalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayram süresince hayata geçirilen ücretsiz tramvay uygulamasının vatandaşlardan ilgi gördüğünü açıkladı.

Kayseri Ulaşım AŞ marifetiyle 381 bin 21 vatandaşın raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlandığını belirten Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladık. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, belediyenin bayram boyunca, vatandaşa hizmet amacıyla tüm birimleriyle sahada olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim
1,6 milyar dolarlık görsel şölen

Videoyu izleyenler hayran kalıyor