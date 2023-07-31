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Kayseri'de Bahçede Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde A.Ç'nin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük bahçe zarar gördü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre A.Ç'nin Kirazlı Mahallesi Ayılık mevkisindeki bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen A.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangında 2 dönümlük bahçe zarar gördü.

Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Güncel

İtfaiye Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

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