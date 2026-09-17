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Kayseri'de "Bacıyan-ı Rum" paneli düzenlendi

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Kayseri'de 'Bacıyan-ı Rum' paneli düzenlendi
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Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bacıyan-ı Rum" paneli gerçekleştirildi.

Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bacıyan-ı Rum" paneli gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnbaşı'nın moderatörlüğündeki panele, ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Erdem ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökbel konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, ahilik ve Anadolu kadınları teşkilatı ele alındı.

Kaynak: AA
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