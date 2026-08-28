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Kayseri'de Ayakkabıcı Dükkanında Ölü Bulundu

Kayseri'de Ayakkabıcı Dükkanında Ölü Bulundu
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Kayseri Kocasinan'da 73 yaşındaki ayakkabıcı M.Ö., dükkanında ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölümü şüpheli bulunan M.Ö.'nün cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki ayakkabı dükkanında kalan M.Ö'ye (73) ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan M.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan M.Ö'nün cesedi, incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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