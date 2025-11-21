Haberler

Kayseri'de Avukat Oğlununa Dava: Yargıtay Kararı Bozdu

Kayseri'de Avukat Oğlununa Dava: Yargıtay Kararı Bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i öldüren Mehmet Aslan ve azmettirici olduğu iddia edilen avukat Özgür Aslan'ın davası Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme, tutuksuz sanık Özgür Aslan hakkında yakalama kararı çıkardı.

KAYSERİ'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurup öldüren Mehmet Aslan (71) ile azmettirici olduğu iddia edilen avukat Özgür Aslan (39) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada, tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay, 7 Ocak 2020'de adliye önünde meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan avukat Özgür Aslan, kuvvetli suç şüphesiyle 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı. Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin de aralarında olduğu, 2'si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında 'Tasarlayarak öldürme', avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.'nin de 'Suça iştirak' ve 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Özgür Aslan, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2022'de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından Ahmet Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'Tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Özgür Aslan'ın 'Azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'Suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.

Taraf avukatlarının itirazıyla dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık baba Mehmet Aslan'a 'Tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan Hasan D.'nin olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay ceza verildiği bunun yerine sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Özgür Aslan'ın ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YAKALAMA KARARI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davaya tutuklu sanık Mehmet Aslan bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan avukat oğlu Özgür Aslan ise duruşmaya katılmadı. Daha önceki ifadelerinde Ahmet Demir'in kendisine sosyal medyadan ağır hakaretler ettiğini öne süren Mehmet Aslan, "Bana, sürekli hakaret eden birisi var. Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir. Oğlumun bu olayla alakası yoktur. Kimsenin bu olaydan haberi yoktu. Bir tek yanımda çalışan H.D.'ye söyledim. 'Kahvehane sana emanet' dedim. Bu olayı kesinlikle tasarlamadım. Oğlumun olaydan haberi olsa bana engel olurdu. Amacım, ayaklarına sıkıp korkutmaktı. Üstüme kapanınca böyle bir sonuç meydana geldi. Bu sonuçla bittiği için pişmanım" demişti.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.