Kayseri'de Avukat Oğlununa Dava: Yargıtay Kararı Bozdu

KAYSERİ'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurup öldüren Mehmet Aslan (71) ile azmettirici olduğu iddia edilen avukat Özgür Aslan (39) hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada, tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay, 7 Ocak 2020'de adliye önünde meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan avukat Özgür Aslan, kuvvetli suç şüphesiyle 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı. Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin de aralarında olduğu, 2'si tutuklu 6 sanığa dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında 'Tasarlayarak öldürme', avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.'nin de 'Suça iştirak' ve 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak'ten ceza istendi. Davanın görülen ara celselerinde tutuklu sanık Özgür Aslan, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2022'de görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Aslan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından Ahmet Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, 'ağır tahrik' olarak değerlendirilerek, cezası 24 yıla düşürüldü. Sanık hakkında 'İyi hal' indirimi uygulanmadı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Hasan D., A.T. ve T.H.'yi ise 'Tasarlayarak öldürmeye iştirak' suçundan 12'şer yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan Özgür Aslan'ın 'Azmettirme' suçundan, Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin ise 'Suça iştirak'ten delil yetersizliğiyle beraatine hükmedildi.

Taraf avukatlarının itirazıyla dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmeyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık baba Mehmet Aslan'a 'Tahrik' indirimi uygulanarak ceza verildiği, sanıklardan Hasan D.'nin olay öncesi ihbarda bulunmasına ve olayın gerçekleşmesini engellemek için çaba göstermesine rağmen 12 yıl 6 ay ceza verildiği bunun yerine sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği, sanık avukat Özgür Aslan'ın ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilerek, yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YAKALAMA KARARI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davaya tutuklu sanık Mehmet Aslan bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan avukat oğlu Özgür Aslan ise duruşmaya katılmadı. Daha önceki ifadelerinde Ahmet Demir'in kendisine sosyal medyadan ağır hakaretler ettiğini öne süren Mehmet Aslan, "Bana, sürekli hakaret eden birisi var. Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir. Oğlumun bu olayla alakası yoktur. Kimsenin bu olaydan haberi yoktu. Bir tek yanımda çalışan H.D.'ye söyledim. 'Kahvehane sana emanet' dedim. Bu olayı kesinlikle tasarlamadım. Oğlumun olaydan haberi olsa bana engel olurdu. Amacım, ayaklarına sıkıp korkutmaktı. Üstüme kapanınca böyle bir sonuç meydana geldi. Bu sonuçla bittiği için pişmanım" demişti.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.